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Киевский аналитик озвучил причину невыгодности нападения на Украину для России

, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Киевский аналитик озвучил причину невыгодности нападения на Украину для России
Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Дмитрий Джангиров, киевский политический аналитик, заявил, что Российской Федерации невыгодно нападать на Украину. В агрессивных планах Москву регулярно обвиняют украинские политики и эксперты.

По словам Джангирова, процитированного интернет-порталом «ПолитНавигатор», РФ не будет брать под контроль соседнюю страну, поскольку она является «безнадежным должником». Завладение украинской территорией принесет намного больше негатива, чем выгод, отметил аналитик.

Ранее в четверг сообщалось, что Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, перечислил входящие в состав Украины регионы, которых она «очень скоро» лишится.

ДЦ

В мире

Киевский аналитик озвучил причину невыгодности нападения на Украину для России

Киевский аналитик озвучил причину невыгодности нападения на Украину для России

Дмитрий Джангиров, киевский политический аналитик, заявил, что Российской Федерации невыгодно нападать на Украину. В агрессивных планах Москву регулярно обвиняют украинские политики и эксперты.

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