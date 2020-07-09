Киевский аналитик озвучил причину невыгодности нападения на Украину для России
9 июля 2020, 14:08[ «Аргументы Недели» ]
Дмитрий Джангиров, киевский политический аналитик, заявил, что Российской Федерации невыгодно нападать на Украину. В агрессивных планах Москву регулярно обвиняют украинские политики и эксперты.
По словам Джангирова, процитированного интернет-порталом «ПолитНавигатор», РФ не будет брать под контроль соседнюю страну, поскольку она является «безнадежным должником». Завладение украинской территорией принесет намного больше негатива, чем выгод, отметил аналитик.
Ранее в четверг сообщалось, что Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, перечислил входящие в состав Украины регионы, которых она «очень скоро» лишится.
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