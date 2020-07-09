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Бывший депутат Рады перечислил регионы, которые «очень скоро» потеряет Украина

, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Бывший депутат Рады перечислил регионы, которые «очень скоро» потеряет Украина
Флаг Украины, Mykola Miakshykov / globallookpress.com

Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, назвал регионы, которые «в ближайшее время» потеряет Украина. Точка зрения политического деятеля приведена в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

Журавко отреагировал на недавнее заявление своей экс-коллеги по Раде Анны Герман о том, что Украина потеряла Донбасс. Как отметил Журавко, Герман забыла сказать, что из-за политики, которую проводят в жизнь киевские власти, в недалеком будущем развалится вся страна. По мнению бывшего депутата, «очень скоро» Украина недосчитается Херсона, Николаева, Одессы, Харькова и «даже Киева».

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ДЦ

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