Бывший депутат Рады перечислил регионы, которые «очень скоро» потеряет Украина
9 июля 2020, 13:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: ФАН
Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, назвал регионы, которые «в ближайшее время» потеряет Украина. Точка зрения политического деятеля приведена в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.
Журавко отреагировал на недавнее заявление своей экс-коллеги по Раде Анны Герман о том, что Украина потеряла Донбасс. Как отметил Журавко, Герман забыла сказать, что из-за политики, которую проводят в жизнь киевские власти, в недалеком будущем развалится вся страна. По мнению бывшего депутата, «очень скоро» Украина недосчитается Херсона, Николаева, Одессы, Харькова и «даже Киева».
Ранее отечественный военный эксперт Игорь Коротченко предсказал судьбу соседнего государства в случае нападения на Россию.
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