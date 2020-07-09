Военный аналитик предсказал судьбу Украины в случае нападения ВСУ на Россию
9 июля 2020, 12:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: ФАН
В случае нападения Вооруженных сил Украины на Россию соседнее государство ждет судьба Грузии, в отношении которой в 2008 году была проведена операция по принуждению к миру. С соответствующим прогнозом в разговоре со СМИ выступил Игорь Коротченко, отечественный военный эксперт.
По словам аналитика, ставшего собеседником интернет-издания ФАН, возможная «авантюра» Киева будет пресечена силами РФ «очень быстро и жестко». Для украинской государственности наступят «печальные последствия», предсказал Коротченко.
Ранее в четверг сообщалось, что Александр Бородай, экс-премьер ДНР, заявил об интеграции республик Донбасса в Россию.
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