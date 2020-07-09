Бывший премьер ДНР заявил об интеграции непризнанных республик Донбасса в Россию

Аргументы Недели → В мире 13+

9 июля 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Непризнанные республики Донбасса политически и экономически интегрированы в Российскую Федерацию. С соответствующим заявлением выступил в телевизионном эфире Александр Бородай, бывший глава правительства ДНР.

Как отметил экс-премьер, население неподконтрольной Киеву части Донбасса ощущает, что живет в российском регионе, «правда, ущемленном в правах».

Бородай, принявший участие в программе «60 минут» на канале «Россия 1», добавил, что у проблемы республик на данный момент остался только один путь решения – их дальнейшее сближение с РФ.

Ранее в четверг сообщалось, что украинский политик Анна Герман рассказала, почему нереально «возвращение» Крыма в состав страны.