Экс-премьер ДНР предрек «относительно скорое» присоединение республик Донбасса к России

Аргументы Недели → В мире 13+

5 июля 2020, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Самопровозглашенные республики Донбасса в «относительно скором» времени войдут в состав Российской Федерации. Соответствующий прогноз, выступая на съезде одной из отечественных политических партий, озвучил Александр Бородай, бывший глава правительства ДНР. Видео с заявлением экс-премьера размещено на YouTube.

Бородай напомнил, что весной 2019 года Москва запустила процесс, позволяющий жителям республик получать паспорта РФ в упрощенном режиме. Бывший премьер выразил уверенность в том, что в «относительно скорые сроки» ДНР и ЛНР станут частью России «де-юре».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Михаил Погребинский, киевский политический эксперт, назвал возможные признаки подготовки госпереворота экс-президентом Петром Порошенко.