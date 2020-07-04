Погребинский назвал возможные признаки подготовки Порошенко переворота на Украине

По мнению аналитика, о подготовке Порошенко силового захвата власти могут свидетельствовать его выступления перед сторонниками, поскольку экс-глава государства ставит цель прекратить «антиукраинский курс» действующего президента Владимира Зеленского.
Из слов Погребинского следует, что еще одним предполагаемым признаком подготовки переворота является назначение Александра Турчинова руководителем предвыборного штаба партии Порошенко «Европейская солидарность». Как отметил эксперт, Турчинов - «опытный манипулятор, человек, который занимался всякими военными провокациями и так далее».
Ранее сообщалось, что в Луганске озвучили число потерь армии Украины в Донбассе с начала текущего года.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.