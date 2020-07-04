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Погребинский назвал возможные признаки подготовки Порошенко переворота на Украине

, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Правда.Ру»

Погребинский назвал возможные признаки подготовки Порошенко переворота на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Бывший украинский президент Петр Порошенко, вероятно, намерен осуществить государственный переворот в стране. Такой вариант развития событий допустил Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

По мнению аналитика, о подготовке Порошенко силового захвата власти могут свидетельствовать его выступления перед сторонниками, поскольку экс-глава государства ставит цель прекратить «антиукраинский курс» действующего президента Владимира Зеленского.

Из слов Погребинского следует, что еще одним предполагаемым признаком подготовки переворота является назначение Александра Турчинова руководителем предвыборного штаба партии Порошенко «Европейская солидарность». Как отметил эксперт, Турчинов - «опытный манипулятор, человек, который занимался всякими военными провокациями и так далее».

Ранее сообщалось, что в Луганске озвучили число потерь армии Украины в Донбассе с начала текущего года.

ДЦ

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