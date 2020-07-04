В ЛНР обнародовали число потерь армии Украины в Донбассе с начала 2020 года
4 июля 2020, 12:04[ «Аргументы Недели» ]
В Луганске озвучили число потерь Вооруженных сил Украины в зоне военного конфликта в Донбассе с начала 2020 года. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной накануне пресс-службой Народной милиции ЛНР.
В сообщении указывается, что, согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении Народной милиции, в текущем году ВСУ потеряли суммарно свыше 200 человек, половину из них — безвозвратно. Отмечается, что большинство потерь не фигурировало в заявлениях, публикуемых штабом военной операции Киева в Донбассе.
Ранее генерал ВСУ Леонид Голопатюк назвал силы армии России для предполагаемого «вторжения» на территорию Украины.
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