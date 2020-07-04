Генерал ВСУ перечислил силы армии России для возможного «вторжения» на Украину

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4 июля 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

В Вооруженных силах Украины назвали примерную численность армейских подразделений Российской Федерации, способных «вторгнуться» на территорию страны. По данному вопросу высказался генерал-лейтенант Леонид Голопатюк.

По словам киевского военного, процитированного интернет-изданием «Русская весна», в настоящий момент вдоль границы с Украиной сосредоточено 28 батальонно-тактических групп РФ, формирование еще трех групп подходит к концу.

Голопатюк отметил, что группировка для предполагаемого «вторжения» может насчитывать порядка 87 тысяч человек. Также, как утверждает генерал, в наступательной операции могут быть задействованы 1 100 танков, 2 600 бронемашин, 1 100 артиллерийских систем, 360 ракетных систем залпового огня, 18 оперативно-тактических ракетных комплексов.

Украинская сторона регулярно обвиняет официальную Москву в агрессивных планах. Российское руководство подобные утверждения опровергает.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Донецке раскрыли число киевских силовиков, уничтоженных в июне ополченцами самопровозглашенной ДНР.