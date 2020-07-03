В ДНР раскрыли число военных армии Украины, уничтоженных в июне ополченцами
3 июля 2020, 17:06[ «Аргументы Недели» ]
В ДНР раскрыли информацию о потерях Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе за июнь. Соответствующие сведения содержатся в сводке, которую распространила сегодня Народная милиция непризнанной республики.
В сообщении говорится, что в результате действий ополченцев в первом летнем месяце были ликвидированы девять киевских силовиков, еще 33 ранены. Также были уничтожены пять единиц бронетехники и три миномета.
В небоевых условиях в июне погибли 25 военных ВСУ, 57 ранены, проинформировали в Народной милиции.
Ранее сообщалось, что Татьяна Монтян, киевский юрист, допустила возможность присоединения всей Украины к Российской Федерации.
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