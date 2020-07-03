В ДНР раскрыли число военных армии Украины, уничтоженных в июне ополченцами

Аргументы Недели → В мире 13+

3 июля 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В ДНР раскрыли информацию о потерях Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе за июнь. Соответствующие сведения содержатся в сводке, которую распространила сегодня Народная милиция непризнанной республики.

В сообщении говорится, что в результате действий ополченцев в первом летнем месяце были ликвидированы девять киевских силовиков, еще 33 ранены. Также были уничтожены пять единиц бронетехники и три миномета.

В небоевых условиях в июне погибли 25 военных ВСУ, 57 ранены, проинформировали в Народной милиции.

Ранее сообщалось, что Татьяна Монтян, киевский юрист, допустила возможность присоединения всей Украины к Российской Федерации.