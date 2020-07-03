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ЛНР сделала экстренное заявление об уничтожении минометного расчета ВСУ в Донбассе

, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

ЛНР сделала экстренное заявление об уничтожении минометного расчета ВСУ в Донбассе
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Бойцы ЛНР уничтожили минометный расчет 93-й бригады Вооруженных сил Украины в ходе ответного удара по противнику. Об этом рассказывается в экстренном заявлении, с которым выступила сегодня Народная милиция самопровозглашенной республики.

В сообщении отмечается, что военные ВСУ обстреляли из минометов поселок Голубовское и село Березовское. Снаряды, выпущенные киевскими силовиками, ранили 53-летнюю женщину и повредили два дома.

В ходе контратаки ЛНР минометный расчет противника был ликвидирован. ВСУ потеряли убитыми двух человек, один получил ранения.

В Народной милиции соседней ДНР, в свою очередь, проинформировали, что военные из 35-й бригады армии Украины атаковали сегодня поселок Зайцево. В результате обстрела погибла 80-летняя пенсионерка.

Ранее в пятницу сообщалось, что эксперт Александр Ионов предсказал взятие силами ДНР и ЛНР Одессы и Мариуполя в случае военного наступления Киева в Донбассе.

ДЦ

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