ЛНР сделала экстренное заявление об уничтожении минометного расчета ВСУ в Донбассе
3 июля 2020, 14:05[ «Аргументы Недели» ]
Бойцы ЛНР уничтожили минометный расчет 93-й бригады Вооруженных сил Украины в ходе ответного удара по противнику. Об этом рассказывается в экстренном заявлении, с которым выступила сегодня Народная милиция самопровозглашенной республики.
В сообщении отмечается, что военные ВСУ обстреляли из минометов поселок Голубовское и село Березовское. Снаряды, выпущенные киевскими силовиками, ранили 53-летнюю женщину и повредили два дома.
В ходе контратаки ЛНР минометный расчет противника был ликвидирован. ВСУ потеряли убитыми двух человек, один получил ранения.
В Народной милиции соседней ДНР, в свою очередь, проинформировали, что военные из 35-й бригады армии Украины атаковали сегодня поселок Зайцево. В результате обстрела погибла 80-летняя пенсионерка.
Ранее в пятницу сообщалось, что эксперт Александр Ионов предсказал взятие силами ДНР и ЛНР Одессы и Мариуполя в случае военного наступления Киева в Донбассе.
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