Оглашен прогноз о взятии ополчением Одессы в случае наступления ВСУ в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

3 июля 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Эксперт, представитель Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов предостерег Украину от провокационных действий в зоне военного конфликта в Донбассе, которые способны привести к «очень серьезным и опасным» последствиям для киевских властей.

Комментируя планы украинской стороны вооружить американскими комплексами Javelin каждое подразделение, отправляемое в Донбасс, Ионов выразил надежду на то, что Киев не решится на организацию наступления на ДНР и ЛНР. Согласно прогнозу эксперта, приведенному «ПолитНавигатором», подобная операция приведет к тому, что «ополчение озлобится и возьмет Одессу, Мариуполь и так далее».

Ранее Алексей Ситников, бывший консультант украинского политического деятеля Юлии Тимошенко, предсказал продолжение развала страны.