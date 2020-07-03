Оглашен прогноз о взятии ополчением Одессы в случае наступления ВСУ в Донбассе
3 июля 2020, 12:41[ «Аргументы Недели» ]
Эксперт, представитель Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов предостерег Украину от провокационных действий в зоне военного конфликта в Донбассе, которые способны привести к «очень серьезным и опасным» последствиям для киевских властей.
Комментируя планы украинской стороны вооружить американскими комплексами Javelin каждое подразделение, отправляемое в Донбасс, Ионов выразил надежду на то, что Киев не решится на организацию наступления на ДНР и ЛНР. Согласно прогнозу эксперта, приведенному «ПолитНавигатором», подобная операция приведет к тому, что «ополчение озлобится и возьмет Одессу, Мариуполь и так далее».
Ранее Алексей Ситников, бывший консультант украинского политического деятеля Юлии Тимошенко, предсказал продолжение развала страны.
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