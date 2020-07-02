Украина планирует использовать американские комплексы Javelin в Донбассе
2 июля 2020, 16:44[ «Аргументы Недели» ]
Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin направят в район проведения карательной операции против жителей Донбасса, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак. Ими будут усилены бригады украинских силовиков.
По словам Хомчака, сейчас одна из бригад, которая завершает подготовку на полигоне к выполнению задач в составе ООС, активно отрабатывает тактику применения Javelin. В дальнейшем каждую из бригад, которые будут направляться в Донбасс, усилят данными ПТРК, поскольку их уже значительно больше в наличии, чем раньше, отметил военачальник в соцсети.
Ранее разведка непризнанной ДНР раскрыла данные о потерях Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе за первые шесть месяцев 2020 года.
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