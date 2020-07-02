Разведка ДНР раскрыла число уничтоженных военных ВСУ в боях с начала 2020 года

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2 июля 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Разведка непризнанной ДНР раскрыла данные о потерях Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе за первые шесть месяцев 2020 года. Об этом рассказывается в материале, размещенном в сети.

Как пишет портал «Новороссия», согласно данным ДНР, за первое полугодие Киев потерял убитыми 216 военнослужащих, еще 602 человека ранены. В прямых боестолкновениях с ополчением были уничтожены 68 представителей ВСУ, 255 получили ранения.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине объяснили, почему маловероятно тюремное заключение для экс-президента Петра Порошенко при действующем главе государства Владимире Зеленском.