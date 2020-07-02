Разведка ДНР раскрыла число уничтоженных военных ВСУ в боях с начала 2020 года
2 июля 2020, 16:00[ «Аргументы Недели» ]
Разведка непризнанной ДНР раскрыла данные о потерях Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе за первые шесть месяцев 2020 года. Об этом рассказывается в материале, размещенном в сети.
Как пишет портал «Новороссия», согласно данным ДНР, за первое полугодие Киев потерял убитыми 216 военнослужащих, еще 602 человека ранены. В прямых боестолкновениях с ополчением были уничтожены 68 представителей ВСУ, 255 получили ранения.
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