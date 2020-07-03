Киевский юрист допустила возможность вхождения всей Украины в состав России
3 июля 2020, 16:27[ «Аргументы Недели» ]
Вся территория Украины может войти в состав Российской Федерации. Такой вариант развития событий допустила киевский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян, говорится в материале, размещенном в интернете.
Согласно точке зрения Монтян, процитированной ресурсом «ПолитНавигатор», Россия может присоединить Украину в случае наличия соответствующего желания у официальной Москвы. На данный момент подобных намерений у властей РФ нет, отметила адвокат.
Ранее сообщалось, что украинский политик Максим Гольдарб спрогнозировал возможное создание «ЛНР №2» бывшим президентом страны Петром Порошенко и его сторонниками.
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