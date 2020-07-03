Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Киевский юрист допустила возможность вхождения всей Украины в состав России

, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Киевский юрист допустила возможность вхождения всей Украины в состав России
Участник акции протеста в Киеве на фоне флага Украины, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Вся территория Украины может войти в состав Российской Федерации. Такой вариант развития событий допустила киевский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян, говорится в материале, размещенном в интернете.

Согласно точке зрения Монтян, процитированной ресурсом «ПолитНавигатор», Россия может присоединить Украину в случае наличия соответствующего желания у официальной Москвы. На данный момент подобных намерений у властей РФ нет, отметила адвокат.

Ранее сообщалось, что украинский политик Максим Гольдарб спрогнозировал возможное создание «ЛНР №2» бывшим президентом страны Петром Порошенко и его сторонниками.

ДЦ

В мире

Стали известны новые потери ВСУ в Донбассе в результате контратаки бойцов ДНР

Стали известны новые потери ВСУ в Донбассе в результате контратаки бойцов ДНР

ДНР выступила с заявлением, в котором сообщается о новых потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе. В заявлении говорится, что противник атаковал с использованием минометов поселок шахты имени Гагарина.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью