Киевский юрист допустила возможность вхождения всей Украины в состав России

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3 июля 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Участник акции протеста в Киеве на фоне флага Украины, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Вся территория Украины может войти в состав Российской Федерации. Такой вариант развития событий допустила киевский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян, говорится в материале, размещенном в интернете.

Согласно точке зрения Монтян, процитированной ресурсом «ПолитНавигатор», Россия может присоединить Украину в случае наличия соответствующего желания у официальной Москвы. На данный момент подобных намерений у властей РФ нет, отметила адвокат.

Ранее сообщалось, что украинский политик Максим Гольдарб спрогнозировал возможное создание «ЛНР №2» бывшим президентом страны Петром Порошенко и его сторонниками.