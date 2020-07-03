Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Украинский политик спрогнозировал возможное создание Петром Порошенко «ЛНР №2»

, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский политик спрогнозировал возможное создание Петром Порошенко «ЛНР №2»
Бывший президент Украины Петр Порошенко, Aleksandr Gusev / globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко может создать вместе со своими сторонниками «ЛНР №2» – Львовскую народную республику. С соответствующим прогнозом выступил на своем YouTube-канале Максим Гольдарб, украинский политик и общественник.

Порошенко понимает, что «никогда не будет воспринимаем» на всей территории страны, заявил Гольдарб. Как полагает политик, в окружении экс-президента прорабатывают вариант разделения Украины, предполагающий отчленение ее западной части и «воцарение» там Порошенко. В команде бывшего главы государства считают подобный сценарий реалистичным, отметил Максим Гольдарб.

Ранее Денис Пушилин, лидер ДНР, предрек разрушение Украины в случае воссоединения с Донецком.

ДЦ

В мире

Стали известны новые потери ВСУ в Донбассе в результате контратаки бойцов ДНР

Стали известны новые потери ВСУ в Донбассе в результате контратаки бойцов ДНР

ДНР выступила с заявлением, в котором сообщается о новых потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе. В заявлении говорится, что противник атаковал с использованием минометов поселок шахты имени Гагарина.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью