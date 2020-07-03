Украинский политик спрогнозировал возможное создание Петром Порошенко «ЛНР №2»
3 июля 2020, 16:10[ «Аргументы Недели» ]
Бывший президент Украины Петр Порошенко может создать вместе со своими сторонниками «ЛНР №2» – Львовскую народную республику. С соответствующим прогнозом выступил на своем YouTube-канале Максим Гольдарб, украинский политик и общественник.
Порошенко понимает, что «никогда не будет воспринимаем» на всей территории страны, заявил Гольдарб. Как полагает политик, в окружении экс-президента прорабатывают вариант разделения Украины, предполагающий отчленение ее западной части и «воцарение» там Порошенко. В команде бывшего главы государства считают подобный сценарий реалистичным, отметил Максим Гольдарб.
Ранее Денис Пушилин, лидер ДНР, предрек разрушение Украины в случае воссоединения с Донецком.
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