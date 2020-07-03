Пушилин предсказал разрушение Украины в случае воссоединения ДНР с Киевом

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3 июля 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

Глава ДНР Денис Пушилин, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Возвращение ДНР в состав Украины разрушит эту страну. Соответствующий прогноз, как сообщают сегодня отечественные интернет-СМИ, озвучил некоторое время назад Денис Пушилин, глава самопровозглашенной республики.

По словам процитированного изданием «Лента.ру» Пушилина, на неподконтрольных Киеву территориях сформировалась новая общность людей, обладающих русским менталитетом. В случае воссоединения с Киевом данная общность разрушит «остатки» государственности Украины, предсказал руководитель ДНР.

Ранее Денис Пушилин выступил с заявлением, согласно которому в Донецке отказались от идеи реинтеграции в состав Украины.