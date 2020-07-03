Денис Пушилин заявил об отказе непризнанной ДНР возвращаться в состав Украины

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3 июля 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

В ДНР отказались от идеи воссоединения с Украиной. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Денис Пушилин, глава непризнанной республики, сообщают отечественные интернет-СМИ.

Как отметил политический деятель, гражданам самопровозглашенного государства чужда идеология современной Украины, которая, по словам Пушилина, носит «русофобский» и «неонацистский» характер. Процитированный «Лентой.ру» лидер ДНР добавил, что население республики связывает свое будущее с Российской Федерацией.

Ранее в пятницу стало известно о новых потерях армии Украины в Донбассе в результате контратаки бойцов ДНР. Кроме того, минометный расчет киевских военных уничтожили сегодня силы ЛНР.