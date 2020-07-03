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Стали известны новые потери ВСУ в Донбассе в результате контратаки бойцов ДНР

, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Стали известны новые потери ВСУ в Донбассе в результате контратаки бойцов ДНР
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Народная милиция ДНР выступила с экстренным заявлением, в котором сообщается о новых потерях Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе.

В заявлении говорится, что сегодня утром противник атаковал с использованием минометов поселок шахты имени Гагарина. Бойцам ДНР удалось подавить огневую активность киевской стороны.

ВСУ в результате контратаки потеряли ранеными трех военных из 35-й бригады, один из них, согласно имеющейся информации, находится в тяжелом состоянии. Кроме того, ополченцы уничтожили беспилотный летательный аппарат, который применялся для корректировки огня.

Ранее в пятницу стало известно, что Народная милиция ЛНР ликвидировала минометный расчет ВСУ.

ДЦ

В мире

Стали известны новые потери ВСУ в Донбассе в результате контратаки бойцов ДНР

Стали известны новые потери ВСУ в Донбассе в результате контратаки бойцов ДНР

ДНР выступила с заявлением, в котором сообщается о новых потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе. В заявлении говорится, что противник атаковал с использованием минометов поселок шахты имени Гагарина.

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