Стали известны новые потери ВСУ в Донбассе в результате контратаки бойцов ДНР

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3 июля 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Народная милиция ДНР выступила с экстренным заявлением, в котором сообщается о новых потерях Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе.

В заявлении говорится, что сегодня утром противник атаковал с использованием минометов поселок шахты имени Гагарина. Бойцам ДНР удалось подавить огневую активность киевской стороны.

ВСУ в результате контратаки потеряли ранеными трех военных из 35-й бригады, один из них, согласно имеющейся информации, находится в тяжелом состоянии. Кроме того, ополченцы уничтожили беспилотный летательный аппарат, который применялся для корректировки огня.

Ранее в пятницу стало известно, что Народная милиция ЛНР ликвидировала минометный расчет ВСУ.