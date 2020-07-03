Проект «Новороссия»: есть ли шансы его воскресить?

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3 июля 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Новороссия

Последние 6 лет показали: если на Украине убывает, то в России прибывает. Речь идёт о территории. И хотя сам проект «Новороссия» исчез из повестки дня, его участники не теряют надежды на воскрешение. «АН» выясняли, какие регионы Украины в случае референдума проголосовали бы за присоединение к РФ, и насколько это реально.



Поздравляя украинцев с Днём Конституции, формально действующей на территории постмайданного государства, президент Владимир Зеленский сказал, что Украина состоит из 25-ти регионов. На самом же деле, в статье 133 Основного Закона перечислены 27 регионов, в том числе, АР Крым, Севастополь, Донецкая и Луганская области.

«Нахожусь сейчас на Херсонщине, это прекрасный и живописный край, и нам очень повезло, потому что в нашей стране таких - 25», - озвучил Зеленский в обращении.



Владимир Зеленский в Херсоне

Какие именно регионы он исключил из состава Украины - Крым или Донбасс - можно лишь догадываться, хотя официальная позиция украинской власти провозглашает Украину «от Сяна до Дона». Впрочем, о каком либо единстве говорить не приходится: вслед за Симферополем, Севастополем, Донецком и Луганском «на низком старте» находятся регионы, формирующие проект «Новороссия»: то, что должно было произойти, но, к сожалению, так и не произошло весной 2014 года.

Русская весна-2014

Как писал в своё время Антон Чехов, если в начале пьесы на стене висит ружье, то к её концу оно должно выстрелить. Зачастую именно так и происходит. А с учётом того, что проект «Украина» себя исчерпал, пьеса с её участием рано или поздно закончится. И украинские патриоты это понимают.

«На всеукраинский референдум не могут выноситься вопросы, которые касаются территориальной целостности Украины. Предметом референдума может быть только вопрос расширения территории Украины», - заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Руслан Стефанчук

Поскольку желающих расширить территорию незалежной своим присоединением к оной не существует априори, нас заинтересовал вопрос: какие украинские регионы в случае честно проведённого референдума проголосовали бы за присоединение к России?

«Естественно, это юго-восточные регионы: временно подконтрольные Украине части Донецкой и Луганской областей, а также Харьковская, Запорожская, Одесская, Херсонская и Николаевская области. Днепропетровская область под вопросом: я не стал бы прогнозировать, так как она находится под сильным контролем. Остальные, думаю, не стали бы присоединяться к России. Здесь вопрос в комплексе: это огромная территория, относящаяся к русской нации и представляющая собой определённую целостность, пусть даже с некоторыми этническими особенностями. Именно так, сообща, эти регионы и воспринимаются в составе Украины, а не как разрубленные единицы. На Украине нет федерализма, а есть местное самоуправление, поэтому по нынешнему устройству страны они даже не являются субъектами государства. Ныне действующий порядок для этих регионов просто спущен сверху: у проживающих там людей никто не спрашивал на предмет их вхождения в государство Украина. Поэтому их нельзя рассматривать по отдельности: они тянутся друг за другом, тяготеют к России, и, если пойдёт целиком, то вытянут за собой и Днепропетровскую область», - прокомментировал «АН» кандидат социологических наук, политический социолог Сергей Баранов.



Сергей Баранов

По его мнению, если обращаться к историческим корням, то не все из перечисленных регионов географически вписываются в проект «Новороссия»: «К примеру, Харьковская область - это не Новороссия, а Слобожанщина. В этом контексте с большой вероятностью можно рассматривать и север Сумской области. Воссоединение в 2014 году Крыма с РФ - это результат своеобразной инженерии: Юг России с украинской спецификой просто поделили на части, так как целиком ничего нельзя было сделать».

«В первую очередь, регионы исторической Новороссии, созданной Екатериной II и заселённой выходами из Великороссии. Это Донбасс, город русских корабелов Николаев и русский университетский центр Одесса. Кстати, в Одессе в 1920-е годы существовала Одесская Народная Республика, дважды воевавшая с Украиной, а в остальной части Новороссии - Донецко-Криворожская Республика, не желавшая иметь ничего общего с УССР. Но Ленин с Троцким, поддержав создание «украинской нации», отдали эту территорию УССР, где проводили жесточайшую украинизацию. Которая, впрочем, возымела обратный эффект», - отметил «АН» эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов.

Кирилл Фролов

«То же можно сказать и о Слобожанщине - Северской Руси, которая воссоединилась с Россией в 1503 году. Уверен, что за воссоединение с Россией проголосуют и миллионы верных Украинской Православной Церкви: а это не только Новороссия, но и Малороссия. И, конечно, подкарпатские русины. Это - антигалиция. Ещё в 1947 году архимандрит Алексий (Кабалюк) возглавил делегацию карпатороссов к Сталину с просьбой о присоединении Подкарпатской Руси к РСФСР, но тогда этому помешал безбожный бандеровец Никита Хрущёв. Украина не признает русинов как народ, а русины, соответственно, отвечают взаимностью», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, «украинство» будет отстаивать только униатская Галиция, русская идентичность которой была уничтожена в результате первого геноцида XX века, в том числе, в Талергофе. Согласитесь: дух захватывает от того, насколько можно было бы увеличить территорию России! Впрочем, помечтали - и ладно…

«Есть социологические исследования, которые говорят о том, что для юго-восточной Украины воссоединение с Россией не является ключевой задачей, поскольку сейчас эта тема не на повестке дня: люди понимают, что в нынешних условиях этот вопрос не решаемый. Внутри Украины нет таких сил, которые могли бы выступать хотя бы за вменяемые отношения с Россией, и очень сильны антироссийские выступления. Проведение такого референдума невозможно даже гипотетически», - объяснил «АН» директор компании Research and Branding Group социолог Евгений Копатько.

Евгений Копатько

По его мнению, можно смоделировать или же придумать какие-то ситуации, но реалии - противоположны: «Нет ни внутренних предпосылок, ни внутренних ресурсов. У меня даже гипотезы такой не возникает! На Украине есть много симпатизирующих России людей, но не факт, что они каким-то образом будут проявлять активность. Нет реальных поводов, чтобы они как-то обозначали свою точку зрения. Поэтому данная гипотеза - нерабочая».