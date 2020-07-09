Бывший депутат Рады объяснила нереальность «возвращения» Крыма в состав Украины

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9 июля 2020, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Анна Герман, бывший депутат Верховной Рады, объяснила, почему нереально «возвращение» Крымского полуострова в состав Украины. По данному вопросу политический деятель высказалась в беседе со СМИ.

Как пишет интернет-издание «Русская весна», Герман отметила, что «крымчане никогда не будут мечтать вернуться на Украину», так как эта страна организовала водную блокаду региона. Экс-парламентарий добавила, что Киев, по сути, потерял и Донбасс.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Ростислав Ищенко, уехавший с Украины политолог, назвал возможный срок «переворота» против главы бывшей советской республики Владимира Зеленского.