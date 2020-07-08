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8 июля 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Харьков»

Самолет Boeing 777, Yevgeny Pashnin / globallookpress.com

В Китае перечислили четыре довода вины Украины в уничтожении малайзийского Boeing MH17, разбившегося в Донецкой области летом 2014 года. Соответствующий материал появился на страницах интернет-СМИ.

Как пишет издание «Харьков», китайские журналисты отметили, что ни России, ни силам ДНР и ЛНР не была выгодна катастрофа Boeing. Второй довод – в день инцидента очевидцы наблюдали украинскую авиацию в небе над Донбассом.

Также отмечается, что поддерживающие Киев Соединенные Штаты до сих пор не обнародовали снимки со своих спутников, сделанные в районе крушения пассажирского лайнера.

Четвертый довод журналистов из КНР – украинская сторона не закрыла для полетов воздушное пространство над регионом, где шли активные боевые действия.

Ранее сообщалось, что Олег Царев, бывший спикер парламента Новороссии, предсказал возможное будущее непризнанных республик Донбасса.