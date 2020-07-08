В Китае назвали четыре довода вины Украины в уничтожении Boeing MH17 в Донбассе
8 июля 2020, 14:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Харьков»
В Китае перечислили четыре довода вины Украины в уничтожении малайзийского Boeing MH17, разбившегося в Донецкой области летом 2014 года. Соответствующий материал появился на страницах интернет-СМИ.
Как пишет издание «Харьков», китайские журналисты отметили, что ни России, ни силам ДНР и ЛНР не была выгодна катастрофа Boeing. Второй довод – в день инцидента очевидцы наблюдали украинскую авиацию в небе над Донбассом.
Также отмечается, что поддерживающие Киев Соединенные Штаты до сих пор не обнародовали снимки со своих спутников, сделанные в районе крушения пассажирского лайнера.
Четвертый довод журналистов из КНР – украинская сторона не закрыла для полетов воздушное пространство над регионом, где шли активные боевые действия.
Ранее сообщалось, что Олег Царев, бывший спикер парламента Новороссии, предсказал возможное будущее непризнанных республик Донбасса.
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