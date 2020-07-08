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В Китае назвали четыре довода вины Украины в уничтожении Boeing MH17 в Донбассе

, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Харьков»

В Китае назвали четыре довода вины Украины в уничтожении Boeing MH17 в Донбассе
Самолет Boeing 777, Yevgeny Pashnin / globallookpress.com

В Китае перечислили четыре довода вины Украины в уничтожении малайзийского Boeing MH17, разбившегося в Донецкой области летом 2014 года. Соответствующий материал появился на страницах интернет-СМИ.

Как пишет издание «Харьков», китайские журналисты отметили, что ни России, ни силам ДНР и ЛНР не была выгодна катастрофа Boeing. Второй довод – в день инцидента очевидцы наблюдали украинскую авиацию в небе над Донбассом.

Также отмечается, что поддерживающие Киев Соединенные Штаты до сих пор не обнародовали снимки со своих спутников, сделанные в районе крушения пассажирского лайнера.

Четвертый довод журналистов из КНР – украинская сторона не закрыла для полетов воздушное пространство над регионом, где шли активные боевые действия.

Ранее сообщалось, что Олег Царев, бывший спикер парламента Новороссии, предсказал возможное будущее непризнанных республик Донбасса.

ДЦ

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