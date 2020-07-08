Экс-спикер парламента Новороссии предсказал вероятное будущее республик Донбасса

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8 июля 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Олег Царев, бывший спикер парламента Новороссии, спрогнозировал предполагаемое будущее самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данному вопросу политический деятель высказался некоторое время назад в разговоре с журналистами.

Как отметил Царев, в настоящий момент не наблюдается предпосылок к тому, чтобы украинская сторона выполнила минские договоренности об урегулировании конфликта в Донбассе. Также ничто не говорит о том, что Россия будет готова включить республики в свой состав. Поэтому ДНР и ЛНР может ждать судьба Приднестровья, сделал вывод экс-спикер.

Ранее сообщалось, что на страницах польских СМИ появился материал, где прогнозируется война между Россией и Украиной из-за воды для Крыма.