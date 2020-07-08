Rzeczpospolita предсказала войну между Россией и Украиной из-за воды для Крыма

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8 июля 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Вода, необходимая для снабжения Крымского полуострова, станет причиной военного конфликта между Российской Федерацией и Украиной. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах польских СМИ.

Издание Rzeczpospolita процитировало американского генерала Бена Ходжеса, который полагает, что из-за созданного Киевом дефицита воды в Крыму Россия начнет наступление будущей осенью, во время учений «Кавказ-2020».

Также в публикации издания приведены слова киевского вице-адмирала Сергея Гайдука, отметившего, что силы РФ, дислоцированные на территории полуострова, способны атаковать Украину своими силами. Как отметил Гайдук, в случае проведения военной операции она развернется и на суше, и на море, и в воздухе.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко рассказал, когда может произойти «переворот» против украинского президента Владимира Зеленского.