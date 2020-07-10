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Командующий операцией ВСУ в Донбассе оценил возможность военного вторжения России

, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Командующий операцией ВСУ в Донбассе оценил возможность военного вторжения России
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Сергей Наев, командующий операцией Вооруженных сил Украины в Донбассе, оценил возможность военного вторжения Российской Федерации на территорию страны. По данному вопросу Наев высказался в разговоре со СМИ.

За последнее время на Украине неоднократно заявляли, что РФ якобы готовит нападение на Херсонскую область. По словам Сергея Наева, процитированного отечественным интернет-изданием «Лента.ру», непосредственных угроз наступления на украинский регион пока не выявлено. Подразделения РФ находятся в пунктах постоянной дислокации, отметил военный.

Ранее сегодня сообщалось, что Сергей Марков, московский эксперт, назвал условие вхождения непризнанных ДНР и ЛНР в состав России.

ДЦ
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