Командующий операцией ВСУ в Донбассе оценил возможность военного вторжения России
10 июля 2020, 10:36[ «Аргументы Недели» ]
Сергей Наев, командующий операцией Вооруженных сил Украины в Донбассе, оценил возможность военного вторжения Российской Федерации на территорию страны. По данному вопросу Наев высказался в разговоре со СМИ.
За последнее время на Украине неоднократно заявляли, что РФ якобы готовит нападение на Херсонскую область. По словам Сергея Наева, процитированного отечественным интернет-изданием «Лента.ру», непосредственных угроз наступления на украинский регион пока не выявлено. Подразделения РФ находятся в пунктах постоянной дислокации, отметил военный.
Ранее сегодня сообщалось, что Сергей Марков, московский эксперт, назвал условие вхождения непризнанных ДНР и ЛНР в состав России.
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