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8 июля 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Политический аналитик Ростислав Ищенко заявил, что Российской Федерации невыгодно захватывать украинскую Херсонскую область. В подобных планах Москву неоднократно обвиняли киевские политики и эксперты.

Как отметил Ищенко, в Херсонской области «неудобно высаживаться». При этом регион ни даст России ни выхода к Приднестровью, ни сухопутного моста в Крым, процитировало политолога отечественное интернет-издание «Украина.ру».

Ранее в среду сообщалось, что журналисты из Китая перечислили доводы вины Киева в уничтожении малайзийского Boeing в Донецкой области. Пассажирский лайнер потерпел крушение шесть лет назад.