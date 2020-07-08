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Эксперт Ищенко назвал причины невыгодности захвата украинского Херсона для России

, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Эксперт Ищенко назвал причины невыгодности захвата украинского Херсона для России
Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Политический аналитик Ростислав Ищенко заявил, что Российской Федерации невыгодно захватывать украинскую Херсонскую область. В подобных планах Москву неоднократно обвиняли киевские политики и эксперты.

Как отметил Ищенко, в Херсонской области «неудобно высаживаться». При этом регион ни даст России ни выхода к Приднестровью, ни сухопутного моста в Крым, процитировало политолога отечественное интернет-издание «Украина.ру».

Ранее в среду сообщалось, что журналисты из Китая перечислили доводы вины Киева в уничтожении малайзийского Boeing в Донецкой области. Пассажирский лайнер потерпел крушение шесть лет назад.

ДЦ

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Эксперт Ищенко назвал причины невыгодности захвата украинского Херсона для России

Эксперт Ищенко назвал причины невыгодности захвата украинского Херсона для России

Политический аналитик Ростислав Ищенко заявил, что Российской Федерации невыгодно захватывать украинскую Херсонскую область. В подобных планах Москву неоднократно обвиняли киевские политики и эксперты.

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