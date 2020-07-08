Эксперт Ищенко назвал причины невыгодности захвата украинского Херсона для России
8 июля 2020, 15:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Украина.ру»
Политический аналитик Ростислав Ищенко заявил, что Российской Федерации невыгодно захватывать украинскую Херсонскую область. В подобных планах Москву неоднократно обвиняли киевские политики и эксперты.
Как отметил Ищенко, в Херсонской области «неудобно высаживаться». При этом регион ни даст России ни выхода к Приднестровью, ни сухопутного моста в Крым, процитировало политолога отечественное интернет-издание «Украина.ру».
Ранее в среду сообщалось, что журналисты из Китая перечислили доводы вины Киева в уничтожении малайзийского Boeing в Донецкой области. Пассажирский лайнер потерпел крушение шесть лет назад.
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