Московский аналитик раскрыл условие присоединения республик Донбасса к России

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10 июля 2020, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Сергей Марков, московский политический эксперт, рассказал, при каком условии произойдет вхождение самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с журналистами.

По словам Маркова, ставшего собеседником интернет-издания ФАН, Россия присоединит республики Донбасса, если конфликт Москвы с западными государствами «достигнет очень высокой стадии».

Ранее в пятницу сообщалось, что на страницах китайской интернет-прессы разместили материал, в котором названо препятствие для военного нападения Украины на РФ из-за Крымского полуострова. В Киеве регион называют «оккупированным».