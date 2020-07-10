Московский аналитик раскрыл условие присоединения республик Донбасса к России

По словам Маркова, ставшего собеседником интернет-издания ФАН, Россия присоединит республики Донбасса, если конфликт Москвы с западными государствами «достигнет очень высокой стадии».
Ранее в пятницу сообщалось, что на страницах китайской интернет-прессы разместили материал, в котором названо препятствие для военного нападения Украины на РФ из-за Крымского полуострова. В Киеве регион называют «оккупированным».
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