Российский политолог Марков допустил начало Третьей мировой из-за спецслужб США

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3 июля 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Безответственные действия спецслужб Соединенных Штатов могут привести к началу Третьей мировой войны. Соответствующий вариант развития событий допустил в разговоре с журналистами Сергей Марков, российский политический эксперт.

Аналитик прокомментировал для отечественного интернет-издания «Украина.ру» распространенную в США информацию о якобы имевшем место сговоре между российской стороной и представителями запрещенной в РФ террористической организации «Талибан».

По словам Маркова, к появлению подобных ложных сведений причастны американские спецслужбы. «Они таким образом до Третьей мировой войны доведут», - отметил политолог.