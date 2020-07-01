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Найдены доказательства «сговора» российской разведки с талибами

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: New York Times

Найдены доказательства «сговора» российской разведки с талибами
фото:флаг США, pixabay.com

Газета The New York Times предоставила доказательства «сговора» Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) с боевиками радикального движения «Талибан» (запрещена в РФ) о вознаграждение за нападение на американских солдат в Афганистане. Отмечается, что ранее разведка США и президент Дональд Трамп опровергли данную информациюю.

В источнике говорится, что американские официальные лица перехватили электронные данные о счете российской разведки, с которого якобы шел крупный финансовый перевод на счет, связанный с талибами. Автор утверждает, что это является частью программы вознаграждения, о чем говорилось в предыдущей публикации. При этом им удалось  установить имена афганцев, которые связаны  с  операцией, в том числе «человека, который, вероятно, служил посредником для распределения средств, и который сейчас, вероятно, находится в России». Теперь источник подкрепил свои высказывания «фактическим данными», пишет СМИ.

Кроме того, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что пока Россия «отыгрывается на их войсках», Трамп «игнорирует любые обвинения» в ее адрес.

БА

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