Разведка США разъяснила информацию о «сговоре» России с талибами

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29 июня 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: военные США, pixabay.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп представил данные из отчета американской разведки о статье про «сговор» России и боевиков радикального движения «Талибан» на тему вознаграждения за нападение на американских солдат в Афганистане.

«Разведка только что сообщила мне, что не посчитала эту информацию заслуживающей доверия, и поэтому не сообщили об этом мне и [вице-президенту] Майку Пенсу. Возможно, это еще одно надувательство, связанное с Россией», - пояснил он.

Трамп считает, что при помощи фейковых новостей «New York Times» хочет выставить республиканцев в дурном свете.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что пока Россия «отыгрывается на их войсках», Трамп «игнорирует любые обвинения» в ее адрес.