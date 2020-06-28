Трамп резко отреагировал на статью о «сговоре» России с талибами о нападении на американские войска

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28 июня 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Дональд Трамп, Oliver Contreras/globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал опубликованную в издании The New York Times статью о том, что российская разведка «предлагала» боевикам радикального движения «Талибан» вознаграждения за нападения на американских солдат в Афганистане.

«Никто не докладывал и не говорил мне, вице-президенту Майку Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых нападениях русских на наши войска в Афганистане, как сообщил «анонимный источник» фейковому СМИ The New York Times», - высказал он.

Трамп отметил, что все отрицают данную информацию, а нападений было не так много. По его словам, это очередная «заказуха» «липовой» газеты.