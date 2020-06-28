Трамп резко отреагировал на статью о «сговоре» России с талибами о нападении на американские войска
28 июня 2020, 20:32[ «Аргументы Недели» ]
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал опубликованную в издании The New York Times статью о том, что российская разведка «предлагала» боевикам радикального движения «Талибан» вознаграждения за нападения на американских солдат в Афганистане.
«Никто не докладывал и не говорил мне, вице-президенту Майку Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых нападениях русских на наши войска в Афганистане, как сообщил «анонимный источник» фейковому СМИ The New York Times», - высказал он.
Трамп отметил, что все отрицают данную информацию, а нападений было не так много. По его словам, это очередная «заказуха» «липовой» газеты.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.