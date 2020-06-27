В США раздули фейк про найм ГРУ талибов для убийства американцев

Аргументы Недели → В мире 13+

27 июня 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: NYT

Белый дом на фото: pixabay.com

Россию снова поместили в центр скандала. Российское ГРУ обвинили в найме талибов для убийства военнослужащих американской армии. Мишенью публикации больше похоже, стал Дональд Трамп. Тот сейчас готовится к новым президентским выборам. Корреспондент АН изучил подробности скандала, и дольше смеялся, чем писал про этот фейк.

Российский МИД уже опроверг эти попытки в очередной раз обвинить Россию в какой-то ерунде. Утром американская The New York Times выстрелила с публикацией про Россию.

«По данным разведки Россия тайно предлагала афганским боевикам щедрые награды за убийство американских военнослужащих», — кричал заголовок NYT, и дальше дополнялось: «Администрация Трампа уже несколько месяцев обдумывает, что делать с ошеломляющими данными разведки».

Взрослые люди с теми данными, которые были процитированы американской газетой, обычно поступают следующим образом — выбрасывают их в мусорное ведро. Американцы же их внимательно изучили. И теперь возмущены.

«Представители американской разведки пришли к выводу, что российское подразделение военной разведки тайно предлагало вознаграждение талибам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане», — сообщает NYT, а чуть позднее объясняет, на основании чего были сделаны такие выводы: «Оценки разведчиков основаны, по крайней мере частично, на допросах захваченных афганских боевиков. Официальные лица не описывали схему российской операции, например, как выбирались цели или как деньги переходили из рук в руки. Также неясно, встречались ли представители российских спецслужб в Афганистане или контакты происходили в других местах».

Вообще-то, в реальности для американских силовиков не представляет никакой сложности вычислить движение финансовых средств. Банковские переводы регистрируются. А наличные деньги упаковываются в пачки по 100 банкнот. Они перевязаны бумажной лентой, на которой есть исходные данные банка, которые эти банкноты упаковывал. Военные специалисты замечают даже малейшие детали. Получившие деньги талибы не могли не обратить внимание на те надписи, которые были на бумажной ленте.

Эта нестыковка у авторов доклада вопросов не вызвала (хотя они лежат, просто, на поверхности). Американские власти их с удовольствием «проглотили» и пришли к грандиозному выводу.

«Правительство пришло к выводу, что это дело рук подразделения 29155», — пишет NYT, а потом уточняет: «Подразделения российской военной разведки, широко известного как ГРУ. Это подразделение связано с отравлением нервно-паралитическим веществом в марте 2018 года в Солсбери, Англия, Сергея Скрипаля, бывшего офицера ГРУ, который работал на британскую разведку».

ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В ОТРАВЛЕНИИ СКРИПАЛЕЙ ПЕТРОВ И БАШИРОВ НА СНИМКЕ METROPOLITAN POLICE

Вообще, ГРУ — это не подразделение. Раньше это было Главное разведывательное управление. А теперь это ГУ ГШ или Главное управление Генерального штаба. ГРУ, вообще, по сути уже не существует.

А Скрипалей никто не травил. Уже давно известно, что это была игра спецслужб. В Солсбери находится завод по производству химического оружия. Российские спецслужбы сумели завербовать одного из сотрудников этого завода. Агента вычислили британские контрразведчики. Он был задержан.

После этого началась шпионская история. Британцы заставили агента сообщить куратору о том, что он смог добыть образцы новейшего химоружия и теперь готов передать эти образцы. За ними были отправлены Петров и Баширов. Агент назначил «бравым парням» встречу по одному адресу. Там не появился, перенес встречу в другое место. Таким образом «нелегалов» заставили покружить по городу. Именно поэтому они и оказались в самых странных и малообъяснимых для обывателя местах.

Маршрут был составлен британскими контрразведчиками. Именно они и заставили Петрова с Башировым оказаться возле дома Скрипаля. О том, где они гуляли, «бравые парни» узнали уже, когда покинули Великобританию.

Главным тезисом нового фейка американских журналистов стала вина Дональда Трампа. NYT формирует ощущение, что президент США занимается покрывательством России.

Статья могла появиться с подачи главных конкурентов Дональда Трампа. Наверное, именно это и имела в виду пресс-служба российского МИД. Дипломатическое ведомство уже выступило с оценкой публикации NYT: «Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь...»