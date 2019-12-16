«Джокер» сказал, зачем Петров и Боширов ездили в Солсбери

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16 декабря 2019, 21:37 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

подозреваемый в отравлении Скрипалей Петров и Боширов на снимке Metropolitan Police

Никакого ядовитого вещества «Новичок» не было. Отравление Сергея Скрипаля стало игрой британской разведки. Автор канала «Джокер ДНР» рассказал подробности истории в эксклюзивном интервью «Аргументам недели».

Таинственный «Джокер» раскрыл карты

Британские спецслужбы заманили Петрова и Боширова в Солсбери, заставили их бегать по всему городу. А потом обвинили их в отравлении Скрипаля. В этом суть махинации британских спецслужб.

История с «отравлением» началась с того, что в Великобритании был пойман агент, работавший на Россию. «Аргументам недели» об этом рассказал автор телеграмм-канала «Джокер ДНР».

«В Солсбери кроме шпиля есть химический завод, который занимается разработкой химии, и не только для бытовых нужд», — пояснил «Джокер»: «Раскрытый англичанами агент был связан с этим заводом. Англичане заставили этого агента сообщить своему куратору, что он смог добыть образцы новейшего химоружия и готов передать эти образцы. За образцами были отправлены два смелых крепких и очень дружных парня».

На встречу с агентом и были направлены Петров и Боширов. Тот назначил им сначала один адрес. Но там он не появился, перенес передачу образца в другое место. Все это было сделано для того, чтобы россияне как можно больше попали в объективы камер наружного наблюдения.

С другими подробностями можно ознакомиться в эксклюзивном интервью автора канала «Джокер ДНР» для «Аргументов недели».