Таинственный «Джокер» раскрыл карты

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16 декабря 2019, 18:49 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

фото: pixabay.com

Его разыскивает СБУ. Он про эти розыски не просто знает, но и следит за следователями украинских спецслужб. Он автор телеграмм-канала «Джокер ДНР». Публикует реальные военные карты ВСУ из зоны боевых действий. Делится координатами тяжелой военной техники, которую прячет официальный Киев на передовой. Корреспондент АН списался с владельцем самого таинственного телеграмм-канала «Джокер ДНР».

«Джокер» опубликовал фото военной карты ВСУ

Чтобы подготовить это интервью, пришлось долго переписываться. Автор «Джокера ДНР» очень толковый и умный парень. Но его манера формулировок текста может отпугнуть. Публикуя военные карты, он смеется над возможной гибелью украинских военнослужащих, которой может обернуться эта публикация.

Но этот смех, всего лишь, отсылка к фильму «Джокер», в котором главный герой смеется непроизвольно. Это психологическая травма, полученная им в детстве.

— До предыдущего интервью я даже не догадывался, что твой смех — это отсылка к фильму «Джокер». Думаю, не только мне, но и другим казалось, что тебя просто радует возможная гибель военнослужащих ВСУ.

Дело не в гибели. Мне плевать на их жизни, а уж тем более на их гибель. Когда они поймут в чём дело, то принесут мне головы клоунов, которые правят ими. Я только ускоряю этот процесс.

— Не буду говорить про маски. Ты уже не раз отвечал, что твоя манера к маскам не имеет никакого отношения. На самом деле, все люди носят маски. У каждого человека их тысячи. Каждый носит маску: сына или дочери, водителя, пассажира автобуса, покупателя, пешехода, сотрудника компании. Мне хочется сделать с тобой необычное интервью. Давай, это будет простой бытовой разговор. Ты очень умный парень. И мне не хочется, чтобы люди воспринимали тебя, как фрика.

Мне плевать на мнение людей. Конечно, я не родился таким, а стал.

— Твой канал «Джокер ДНР» появился примерно в то же время, что и канал «Джокер». Это тоже твой канал? По структуре формулировок и построения предложений, в обоих каналах, угадывается одна и та же рука.

Канал «Джокер ДНР» появился 21 октября для публикации военного инсайда. «Джокер» появился 31 октября для публикации политического инсайда. Но Джокер всегда один и в то же время Джокер – это легион, потому что Джокер - идея.

ОДНА ИЗ КАРТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ТЕЛЕГРАММ-КАНАЛОМ "ДЖОКЕР ДНР"

— Ты публикуешь военные карты, координаты нахождения тяжелой техники ВСУ, и многие другие материалы? Карты настоящие. Ты умеешь рисковать. Как говорят в разведке: наступая, думай об отступлении. Ты уже продумал пути отхода в случае возможного раскрытия?

Меня не нужно раскрывать я всегда на виду. Я везде и нигде. Я – источник идеи. Если раскроют этот источник, отступить не получится, но это ничего не исправит. Я буду продолжать жить в идее.

— Тебя наверняка разыскивает СБУ. Ты уже замечал слежку за собой?

Только слежку за моими информационными ресурсами.

— Что рассказывают твои шпионы в СБУ про розыски тебя? У тебя есть ориентировка на себя?

Они отрабатывают 3 основные версии: я – порождение Анатолия Шария; я – порождение политтехнологов Петра Порошенко; я – порождение российских спецслужб.

— Не буду спрашивать кто ты. Выскажу пару своих предположений, сделанных на основе анализа контента твоего телеграмм-канала в контексте событий. Наверняка те же предположения возникли у следователей СБУ. Ты не будешь против?

Вопрос проигнорирован.

Первое предположение созвучно с одной из версий, которую ты называл: ты можешь быть кем-нибудь из приближенных Порошенко. Бывший президент Украины при передаче власти своровал сервера из секретной комнаты. На них хранился огромный массив информации, в том числе и военной. Телеграмм-канал «Джокер» пока замечен только в публикации компромата на новую власть. Порошенко стал фигурантом многих уголовных дел. Но про это на «Джокере» молчок.

Вопрос проигнорирован.

Второе предположение: ты можешь быть сотрудником СБУ. Скорее всего, с «земли». Наверняка, ты запустил свой канал потому, что в 2021 году Зеленский решил провести сокращение л/с контрразведки на 50%. Из 31 тысячи сотрудников вас останется около 15 тысяч. Плюс, если не ошибаюсь, прокуратуру хотят сократить. Военная прокуратура, так и вовсе идет полностью под нож.

Вопрос проигнорирован.

ГЛАВА СБУ ИВАН БАКАНОВ НА БРИФИНГЕ (фото globallookpress.com/ Ovsyannikova Yulia)

Так или иначе ты говорил, что у тебя есть шпионы в СБУ. Они наверняка рассказывали тебе о том, какие настроения ходят внутри ведомства. Что в СБУ говорят об этом сокращении, которое запланировано на 2021 год? Сотрудникам есть куда податься?

Насколько мне известно, сокращение начнётся в 2020. Те, кто успел наворовать денег уйдут в бизнес. Обычные сотрудники - кто куда.

После событий на майдане в 2014 году было проведено большое совещание руководства СБУ и по иерархии вниз. Все поняли, что произошло и что страна скатилась в пропасть, но деваться было некуда. Чтобы сотрудникам было легче переподчиниться новой власти, была введена идея о том, что СБУ часть страны, страна осталась на месте вне зависимости кто ею управляет. И что в любом случае нужно оставаться и служить новому хозяину. Те, кто не восприняли эту идеологию, уволились. Все надеялись, что пройдёт время и ситуация выровняется. А потом всех засосала эта рутина. Все превратились в безвольных «терпил».

С приходом к власти клоуна Зеленского и его курса на продолжение уничтожения страны, стало ясно, что это «временно» не закончится.

Порошенко для меня такой же инструмент, как остальные. Мне плевать на всех и мне нравится пользоваться людьми, особенно, когда они верят в то, что пользуются мной.

— Про среднюю зарплату сотрудников СБУ спрашивать не буду, хотя это интересно. А впрочем, давай, спрошу.

Я понимаю, зачем ты меня об этом спрашиваешь. Тебе нужны доказательства того, что я имею к ним отношение. А потом ты напишешь справку своему куратору, что раскрыл секрет Джокера. Нет. Это слишком просто. Пусть это останется интригой. Так веселее.

А вот, о российских спецслужбах мы можем поговорить легко и непринуждённо. Мы много чего знаем о них, наверное, даже больше, чем они о нас. Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха…

— Ты сказал, что про российские спецслужбы можешь говорить легко и непринужденно. Помнишь историю с Петровым и Бошировым. Их обвиняют в отравлении Скрипаля. Это действительно были они? Или это провокация британцев?

С Петровым и Бошировым всё предельно ясно. Скрипаль – это была глупая игра англичан. Можно было сыграть намного интереснее, но увы. Англичане раскрыли у себя вашего шпиона, среди своих граждан. После этого решили поиграть.

В Солсбери кроме шпиля есть химический завод, который занимается разработкой химии, и не только для бытовых нужд.

Раскрытый англичанами агент был связан с этим заводом. Англичане заставили этого агента сообщить своему куратору, что он смог добыть образцы новейшего химоружия и готов передать эти образцы. За образцами были отправлены два смелых крепких и очень дружных парня.

Агент «забил» им место встречи первый раз, но не пришёл. Перенёс встречу. Это делалось, что бы они наследили и максимально засветились.

— Ты хочешь сказать, что британцы занимаются разработкой химоружия? Но ведь оно запрещено. Существует «конвенция о запрещении химоружия». Конечно, Великобритания заявляла о том, что у нее есть какие-то заводы. Но в 2007 году, они вроде как все были остановлены.

Я не слышал ни о каких конвенциях. Я недостаточно образован для этого.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В ОТРАВЛЕНИИ СКРИПАЛЕЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ И РУСЛАН БОШИРОВ (фото Metropolitan Police)

— История с малазийским «Боингом». Что тебе про нее известно?

Я не хочу отвечать на этот вопрос. Ещё не время. Но это событие было на руку только Украине.

— Официальный Киев захлебывается мантрой о том, что Россия ввела войска на Донбасс. На чем основана эта уверенность? Ни одного доказательства присутствия российских подразделений украинские власти не предоставили.

А с чего ты взял, что это «уверенность»!? Это обычная демагогия для тех, у кого нет доступа в интернет, чтобы посмотреть, что такое российская армия и как она воюет на примере Сирии.

— Ты как-то писал в телеграмм-канале о работе американских спецслужб на Донбассе. Кто там работает, какую они выполняют? Можешь назвать какие-то группы?

Донбасс — это неплохой полигон для всех «тяжёлых» спецслужб всех стран и Россия не исключение. В основном они работают как инструктора и аналитики. Реже, для обкатки групп спецназа.

Если тебя интересуют западные страны, то американцы, англичане и канадцы тут практически постоянно и не только на Донбассе. Остальные изредка заезжают поработать. Но это не означает, что НАТО воюет на Донбассе, как твердят российские СМИ. Натовцы слишком дорогие, чтобы ими жертвовать.

— Участки фронта, на которых работают западные спецслужбы определены?

Они не стоят на фронте, это вымысел пропагандистов. Они работают в тылу. Бывали случаи появления на фронте, но это было давно и для обкатки. В условиях войны артиллерии, слишком опасно и дорого отправлять натовца на фронт.

— Ты в курсе пяти планов Зеленского относительно Донбасса? План Б он уже обозначил. Он решил построить стену и вывезти с Донбасса всех патриотов Украины. Остальные планы такие же идиотские?

У него один план – любыми способами заработать больше денег для себя и хозяина.

ЗЕЛЕНСКИЙ НА СКРИНШОТЕ ВИДЕО ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ САММИТА "НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ"

— Коломойский курирует Зеленского?

Он не курирует, а владеет.

— Почему Зеленский оставил Авакова? Он же всех порошенковских министров разогнал. Аваков же умудрился сохранить свой пост.

У Авакова много реального компромата на политиков и лидеров радикальных ячеек. Это самый сильный союзник во внутриполитической борьбе.

— А глава администрации Зеленского по имени Андрей Богдан, он реально серый кардинал новой украинской власти? Если да, то как у него это получилось?

Нет. Он такой же клоун, как и Зеленский. Он нужен только как громоотвод.

— Как думаешь, чем закончится правление Зеленского?

Мучительной смертью.

— У меня есть любимый последний вопрос. В больших интервью я его задаю всем собеседникам. Ученые когда-то провели исследование. Они спросили умирающих людей, что они думают. Оказалось, что все люди чувствуют приближение своей смерти примерно за 15 минут до нее. В ходе исследования выяснилось, что 90 процентам людей за 15 минут до смерти в голову приходит одна и та же мысль. Как думаешь, что ты подумаешь за 15 минут до своей смерти?

Подумаю, что в следующей жизни будет ещё веселее. Ах-ха-ха-ха-ха-ха…