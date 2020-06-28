В США заявили, что Россия «отыгрывается на их войсках», а Трамп «игнорирует любые обвинения» в ее адрес

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28 июня 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: флаг США, pixabay.com

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прокомментировала заявление Дональда Трампа о том, что статья про «сговор» российской разведки с талибами о нападении на американские войска в Афганистане «заказуха» и «фейк».

«Россия не преодолела то унижение, которое она испытала в Афганистане. Теперь они отыгрываются на нас, наших войсках. Это совершенно возмутительно. В ту минуту, когда президент услышал об этом, он должен был пожелать узнать больше, вместо того чтобы отрицать, что он что-то знал», - высказала она.

Пелоси отметила, что Трамп всегда игнорирует любые обвинения в адрес России. По его словам, все дороги относительно американского президента «ведут к Путину».