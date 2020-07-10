Sina назвало главную помеху для военного нападения Украины на РФ из-за Крыма

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10 июля 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

На страницах китайских сетевых СМИ появился материал, в котором рассказывается, что мешает Украине пойти войной на Российскую Федерацию из-за Крыма. Согласно официальной позиции Киева, полуостров является «оккупированным».

Как отмечает издание Sina, главной помехой для нападения Украины на Россию является огромная разница в мощи Вооруженных сил двух стран. В случае начала полноценного конфликта Украина не только не сможет завладеть Крымом, но и окажется на грани гибели, предсказывается в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Юрий Кнутов, отечественный эксперт, назвал «стопроцентную вину» Киева в связи с крушением малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью летом 2014 года.