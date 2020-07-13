Avia.pro сообщил о применении Украиной «неизвестного оружия» против С-400 в Крыму
13 июля 2020, 09:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: Avia.pro
Украинские военные применили «неизвестное оружие» против российских систем ПВО и ПРО, дислоцированных на территории Крымского полуострова. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.
Ресурс Avia.pro пишет, что украинская сторона попыталась нарушить работу комплексов С-400 и «Панцирь-С» с помощью мощного радиоэлектронного излучения. Какие конкретно средства были задействованы, неизвестно. В процитированной публикации высказывается предположение, согласно которому Украина использовала системы РЭБ, установленные либо на военных кораблях, либо на берегу Азовского моря.
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