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Avia.pro сообщил о применении Украиной «неизвестного оружия» против С-400 в Крыму

, 09:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Avia.pro

Avia.pro сообщил о применении Украиной «неизвестного оружия» против С-400 в Крыму
Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Украинские военные применили «неизвестное оружие» против российских систем ПВО и ПРО, дислоцированных на территории Крымского полуострова. Об этом рассказывается в материале, размещенном некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Ресурс Avia.pro пишет, что украинская сторона попыталась нарушить работу комплексов С-400 и «Панцирь-С» с помощью мощного радиоэлектронного излучения. Какие конкретно средства были задействованы, неизвестно. В процитированной публикации высказывается предположение, согласно которому Украина использовала системы РЭБ, установленные либо на военных кораблях, либо на берегу Азовского моря.

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ДЦ

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