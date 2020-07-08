Оглашен прогноз о ликвидации РФ государственности Украины в случае ракетного удара по Крыму

Российская Федерация ликвидирует государственность Украины, если Киев решится ударить ракетами «Нептун» по Крыму. С соответствующим прогнозом выступил Владимир Евсеев, отечественный военный эксперт.

По словам аналитика, «Нептун» является дозвуковой ракетой, поэтому имеющиеся в распоряжении России средства ПВО легко ее собьют. После отражения атаки силы РФ уничтожат запустившие ракеты украинские корабли. После ответа Москвы бывшая советская республика лишится своей государственности, процитировало эксперта интернет-издание «Новороссия».

Ранее сегодня сообщалось, что политик Олег Царев предсказал возможное будущее непризнанных республик Донбасса.

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