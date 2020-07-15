Карасев объяснил нереальность заморозки конфликта в Донбассе по примеру Приднестровья

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15 июля 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженное противостояние на территории Донбасса, продолжающееся с весны 2014 года, не удастся заморозить по примеру Приднестровья. Соответствующую точку зрения в разговоре с российскими журналистами озвучил Вадим Карасев, украинский политический эксперт.

Как отметил специалист, ситуации вокруг Приднестровья и Донбасса отличаются друг от друга. В первом случае не было экономической блокады, из-за конфликта между Кишиневом и Тирасполем против Москвы не вводились санкции. Кроме того, Карасев указал на то, что «кейс Приднестровья» не оказал серьезного влияния на отношения России и Молдавии, так как они не имеют общей границы.

Ранее сообщалось, что украинский генерал Петр Гаращук предрек «страшные» последствия в случае войны с РФ.