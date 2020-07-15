Карасев объяснил нереальность заморозки конфликта в Донбассе по примеру Приднестровья
15 июля 2020, 16:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Украина.ру»
Вооруженное противостояние на территории Донбасса, продолжающееся с весны 2014 года, не удастся заморозить по примеру Приднестровья. Соответствующую точку зрения в разговоре с российскими журналистами озвучил Вадим Карасев, украинский политический эксперт.
Как отметил специалист, ситуации вокруг Приднестровья и Донбасса отличаются друг от друга. В первом случае не было экономической блокады, из-за конфликта между Кишиневом и Тирасполем против Москвы не вводились санкции. Кроме того, Карасев указал на то, что «кейс Приднестровья» не оказал серьезного влияния на отношения России и Молдавии, так как они не имеют общей границы.
Ранее сообщалось, что украинский генерал Петр Гаращук предрек «страшные» последствия в случае войны с РФ.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.