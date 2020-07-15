Генерал-майор ВСУ предрек «страшные» последствия в случае войны России и Украины

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15 июля 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Последствия возможного военного столкновения между Российской Федерацией и Украиной «будут страшными». С соответствующим предупреждением выступил в телевизионном эфире Петр Гаращук, генерал-майор Вооруженных сил Украины.

Гаращук, принявший участие в одной из программ канала «Россия 1», прокомментировал распространяемые на Украине сообщения о якобы готовящемся Москвой наступлении на Херсонскую область. Генерал-майор призвал политиков и военных двух стран к переговорам. В случае вооруженного конфликта последствия «будут страшными», спрогнозировал Петр Гаращук.

Ранее сообщалось, что украинский эксперт Юрий Ткачев объяснил нежелание Киева заканчивать противостояние на территории Донбасса.