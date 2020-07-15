Генерал-майор ВСУ предрек «страшные» последствия в случае войны России и Украины
15 июля 2020, 15:53[ «Аргументы Недели» ]
Последствия возможного военного столкновения между Российской Федерацией и Украиной «будут страшными». С соответствующим предупреждением выступил в телевизионном эфире Петр Гаращук, генерал-майор Вооруженных сил Украины.
Гаращук, принявший участие в одной из программ канала «Россия 1», прокомментировал распространяемые на Украине сообщения о якобы готовящемся Москвой наступлении на Херсонскую область. Генерал-майор призвал политиков и военных двух стран к переговорам. В случае вооруженного конфликта последствия «будут страшными», спрогнозировал Петр Гаращук.
Ранее сообщалось, что украинский эксперт Юрий Ткачев объяснил нежелание Киева заканчивать противостояние на территории Донбасса.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.