Украинский политолог назвал причины нежелания Киева заканчивать войну в Донбассе

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15 июля 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Киевские власти не хотят завершать вооруженный конфликт на территории Донбасса. Соответствующую точку зрения озвучил Юрий Ткачев, украинский публицист и политолог.

По мнению аналитика, в случае прекращения противостояния руководство Украины потеряет возможность объяснять проблемы страны боевыми действиями. Также властям придется задуматься над восстановлением инфраструктуры Донбасса, разрушенной войной. Кроме того, как отметил Ткачев, «больше нельзя будет воровать миллиарды на поставках» для Вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что в интернете опубликовали видео уничтожения украинскими ракетами позиции бойцов ДНР в Приазовье.