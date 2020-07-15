Военный ВСУ выложил видео уничтожения ракетами позиции бойцов ДНР в Приазовье

Аргументы Недели → В мире 13+

15 июля 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Опубликовано видео, на котором запечатлено уничтожение управляемыми ракетами позиции Народной милиции непризнанной ДНР в Приазовье. Ролик разместил на своей странице в социальной сети Facebook военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Ведмидь.

Согласно утверждению представителя ВСУ, киевские силовики атаковали противника после массированных обстрелов с его стороны.

Ранее сегодня сообщалось, что в штабе военной операции Киева в Донбассе выступили с заявлением о применении «формированиями РФ» противотанкового ракетного комплекса в районе села Новомихайловка. В результате инцидента пострадали шесть бойцов ВСУ.