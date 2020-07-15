Киев раскрыл потери ВСУ в Донбассе в результате ракетной атаки «формирований РФ»

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15 июля 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

Стрельба из ПТРК «Фагот», MOD Russia / globallookpress.com

«Формирования РФ» применили против военнослужащих Вооруженных сил Украины противотанковый ракетный комплекс «Фагот». Соответствующее утверждение содержится в сводке, распространенной штабом операции Киева в Донбассе.

В штабе проинформировали, что инцидент произошел в районе села Новомихайловка. В результате ракетной атаки осколочные ранения получили шесть представителей ВСУ.

Согласно официальной позиции украинской стороны, Россия оказывает прямую военную помощь силам непризнанных республик Донбасса. Москва подобные утверждения отрицает.

Ранее в ДНР выступили с заявлением о контратаке ополченцев по ВСУ после их «подлого» обстрела.