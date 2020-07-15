ДНР сделала экстренное заявление о контратаке по ВСУ после их «подлого» обстрела

Народная милиция ДНР выступила с экстренным заявлением, в котором сообщается о контратаке ополченцев по Вооруженным силам Украины после удара киевских военных по территории непризнанной республики.
Под огнем 79-й бригады ВСУ некоторое время назад оказался поселок Александровка. В заявлении отмечается, что в результате «подлого» обстрела, в ходе которого применялись гранатометы и зенитки, получили ранения двое местных жителей, также оказались повреждены три дома.
Ответная атака ополчения привела к ликвидации одного украинского военного. Еще двое ранены.
В Народной милиции соседней ЛНР, в свою очередь, проинформировали о подавлении огневой активности военнослужащих 93-й бригады ВСУ, которые обстреливали республику. В результате получили ранения двое представителей соединения.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский эксперт Николай Капитоненко объяснил, почему присоединение республик Донбасса является невыгодным сценарием для Российской Федерации.