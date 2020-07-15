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ДНР сделала экстренное заявление о контратаке по ВСУ после их «подлого» обстрела

, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]

ДНР сделала экстренное заявление о контратаке по ВСУ после их «подлого» обстрела
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Народная милиция ДНР выступила с экстренным заявлением, в котором сообщается о контратаке ополченцев по Вооруженным силам Украины после удара киевских военных по территории непризнанной республики.

Под огнем 79-й бригады ВСУ некоторое время назад оказался поселок Александровка. В заявлении отмечается, что в результате «подлого» обстрела, в ходе которого применялись гранатометы и зенитки, получили ранения двое местных жителей, также оказались повреждены три дома.

Ответная атака ополчения привела к ликвидации одного украинского военного. Еще двое ранены.

В Народной милиции соседней ЛНР, в свою очередь, проинформировали о подавлении огневой активности военнослужащих 93-й бригады ВСУ, которые обстреливали республику. В результате получили ранения двое представителей соединения.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский эксперт Николай Капитоненко объяснил, почему присоединение республик Донбасса является невыгодным сценарием для Российской Федерации.

ДЦ
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