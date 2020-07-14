Украинский политолог объяснил невыгодность присоединения ДНР и ЛНР для России
14 июля 2020, 15:11[ «Аргументы Недели» ]
Присоединение территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР невыгодно для Российской Федерации. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ высказал Николай Капитоненко, украинский политический эксперт.
Как отметил аналитик, в отличие от Крымского полуострова, республики Донбасса не имеют стратегического значения и «их трудно защищать». Кроме того, в случае вхождения Донецка и Луганска в состав России Запад введет в отношении Москвы новые, более жесткие санкции, рассказал Капитоненко.
Ранее во вторник сообщалось, что в интернете опубликовали информацию о попытке «жабьего наступления» армии Украины в «серой зоне» в Донбассе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.