Украинский политолог объяснил невыгодность присоединения ДНР и ЛНР для России

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14 июля 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Присоединение территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР невыгодно для Российской Федерации. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ высказал Николай Капитоненко, украинский политический эксперт.

Как отметил аналитик, в отличие от Крымского полуострова, республики Донбасса не имеют стратегического значения и «их трудно защищать». Кроме того, в случае вхождения Донецка и Луганска в состав России Запад введет в отношении Москвы новые, более жесткие санкции, рассказал Капитоненко.

Ранее во вторник сообщалось, что в интернете опубликовали информацию о попытке «жабьего наступления» армии Украины в «серой зоне» в Донбассе.