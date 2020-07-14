Появилась информация о попытке «жабьего наступления» ВСУ в «серой зоне» Донбасса

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14 июля 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины с начала июля пытаются захватить часть «серой зоны» в Донбассе, используя тактику «жабьего наступления». Об этом рассказывается в посте, размещенном некоторое время назад в Telegram-канале Realdoc.

В материале говорится, что киевские военные пытаются продвинуться в районе поселка Донецкий Луганской области, их цель – создание новых устойчивых позиций возле железнодорожной станции Сифонная. Отмечается, что украинская артиллерия активно атакует укрепления бойцов непризнанной ЛНР. Снаряды, выпущенные ВСУ, также достигают окраин населенных пунктов, расположенных вблизи линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что Сергей Иванников, отечественный политический эксперт, назвал первый шаг на пути возможного присоединения Донбасса к России.