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14 июля 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

В случае окончательной заморозки минских договоренностей новые соглашения приняты не будут, впереди – вхождение Донбасса в состав Российской Федерации. С соответствующим прогнозом выступил московский политолог Сергей Иванников.

По словам эксперта, признание властями РФ независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР станет первым шагом на пути присоединения региона. Данный шаг стимулирует пророссийские настроения в других украинских регионах, прежде всего южных, предсказал Иванников в разговоре с журналистами.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах озвучили новую версию об уничтожении малайзийского Boeing в Донецкой области по вине киевской стороны.