Московский политолог назвал первый шаг на пути возможного вхождения Донбасса в РФ
14 июля 2020, 13:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Украина.ру»
В случае окончательной заморозки минских договоренностей новые соглашения приняты не будут, впереди – вхождение Донбасса в состав Российской Федерации. С соответствующим прогнозом выступил московский политолог Сергей Иванников.
По словам эксперта, признание властями РФ независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР станет первым шагом на пути присоединения региона. Данный шаг стимулирует пророссийские настроения в других украинских регионах, прежде всего южных, предсказал Иванников в разговоре с журналистами.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах озвучили новую версию об уничтожении малайзийского Boeing в Донецкой области по вине киевской стороны.
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