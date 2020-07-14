В Нидерландах огласили новую версию об уничтожении Boeing MH17 по вине Украины

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14 июля 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет Boeing 777, Yevgeny Pashnin / globallookpress.com

Обнародована новая версия об уничтожении Boeing MH17 в небе над Донецкой областью по вине киевской стороны. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах СМИ Нидерландов.

Издание Bonanza Media выдвинуло предположение, согласно которому украинский военный самолет специально использовал гражданский борт как щит и прятался за ним от ракеты «Бук», которая в итоге случайно поразила Boeing. На такую гипотезу журналистов натолкнули свидетельства, представленные в ходе разбирательства по факту крушения лайнера, которое проходит в Нидерландах.

Ранее сообщалось, что источник в украинских дипломатических кругах заявил о высокой вероятности эскалации боевых действий в Донбассе.