Источник в украинском МИД сообщил о высоком риске эскалации войны в Донбассе
14 июля 2020, 12:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: «ПолитПазл»
Источник в министерстве иностранных дел Украины заявил о высоком риске эскалации вооруженного конфликта на территории Донбасса. Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.
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