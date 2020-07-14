Источник в украинском МИД сообщил о высоком риске эскалации войны в Донбассе

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14 июля 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитПазл»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Источник в министерстве иностранных дел Украины заявил о высоком риске эскалации вооруженного конфликта на территории Донбасса. Об этом рассказывается в публикации, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «ПолитПазл», дипломатический источник прокомментировал для журналистов недавнее заявление вице-премьера Алексея Резникова о неактуальности минских соглашений. Собеседник СМИ отметил, что за эти слова Резников получил выговор от руководителя офиса президента Андрея Ермака.

Дипломат добавил, что вероятность эскалации противостояния на востоке страны в настоящий момент высока как никогда. Причиной этого источник назвал неопытность и некомпетентность киевского руководства.

Ранее украинский эксперт Олег Соскин предрек бывшей советской республике скорые потрясения хуже конфликта в Донбассе.