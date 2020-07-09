Вице-премьер Украины заявил о неактуальности Минских соглашений

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9 июля 2020, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Украины, фото: pixabay.com

Минские соглашения во многом уже неактуальны, не соответствуют реалиям. Об этом заявил сегодня украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, сроки, предусмотренные соглашениями (2014—2015 годы) уже истекли. "И не реализованы эти Минские соглашения", - сказал он в эфире украинского телеканала. Политик также сослался на высказывание канцлера Германии Ангелу Меркель, добавив, что Минские договоренности "не высечены на камне".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в начале июня заявлял, что минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе не умер, однако он держится на "немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких".

На Украине активно идет подготовка к военному сценарию решения проблемы Донбасса, на это указывают недавние заявления властей Незалежной, сообщил сегодня постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.