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В МИД Украины заявили, что минский процесс «держится на немецко-французском аппарате ИВЛ»

, 19:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В МИД Украины заявили, что минский процесс «держится на немецко-французском аппарате ИВЛ»
глав МИД Украины Дмитрий Кулеба, Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе не умер, однако он держится на "немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких".

Кулеба подчеркнул, что на аппарате ИВЛ "Минск" держит именно Украина. "Простите за черный юмор", – добавил украинский министр иностранных дел в беседе с журналистами.

Напомним, ранее вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и Соединенным Штатам Америки провести переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, однако без участия России.

ЕТ

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